Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова. Документы на увольнение Кравцова передали в Кабинет министров, как и сообщала "Страна" ранее.

В Набсовете "Укрзализныци" также подтвердили решение об увольнении Кравцова. При этом стало известно, что контракты с членами правления не разрывали. Исполняющим обязанности главы правления назначат члена правления Желько Марчека. Соответствующее представление о его назначении уже есть в Кабмине.

Набсовет рассматривал на заседании два варианта: разрыв контракта Кравцова в связи с переходом на должность замминистра инфраструктуры (по заявлению Кравцова) и разрыв контракта по инициативе набсовета. Во втором случае предусмотрена финансовая компенсация за разрыв контракта раньше его окончания. Какой вариант был принят, не сообщается. В Мининфраструктуры неофициально сообщили, что министр Владислав Криклий против назначения Кравцова его замом.

Сам Кравцов подал заявление об увольнении еще перед новым годом. Тогда министр инфраструктуры Владислав Криклий дал на разрешение вопроса около двух недель, отметив, что процедура потребует решения наблюдательного совета и после этого решение принимает Кабмин.