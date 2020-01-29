На днях Верховной Раде предложили обложить налогом на добавочную стоимость (НДС) онлайн-сервисы и соцсети. Это предложение вызвало такой вал критики, что его инициатор, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев решил объясниться.

Сегодня, 29 января, он опубликовал в Facebook пост, которым обосновывает введение НДС на такой тип услуг.

Он приводит несколько доводов:

Рекламные и информационные услуги, оказываемые резидентами внутри страны должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами в Украине нет? В чем смысл льготировать услуги нерезидентов? Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости. Почему Украина должна отказываться от механизма, успешно действующего в странах Европейского Союза, Турции, Норвегии, Швейцарии, Японии, ОАЭ и других, и который, к слову, добровольно выполняется самими компаниями-плательщиками?

Он добавляет, что уже сейчас международные корпорации должны платить НДС в Украине. Однако, этого не происходит, из-за "отсутствия простого доступного механизма, который мы предлагаем ввести".

"И возможно, я удивлю вангующих повышение цен на платные электронные сервисы нерезидентов, но теория переложения налога давно установила, что непрямой, как кстати и прямой налог, перекладывается с потребителя на продавца и обратно, в зависимости не от вида налога, а исключительно от ценовой коньюктуры", - резюмировал Гетманцев.

Фото: facebook.com

В комментариях к этому посту сотрудник Экономической экспертной платформы Олег Гетман приводит выводы экспертов по этому законопроекту: "Попытка, предпринятая проектом 2634, а именно обложение НДС цифровых услуг, предоставляемых нерезидентами на территории Украины (B2C), полностью вписывается в общеевропейские правила взимания налога".

Эксперты полагают, что речь о так называемом общем правиле поставки трансграничных цифровых услуг некоммерческим потребителям, а в ЕС механизм успешно применили с 2015 года в рамках инициативы Mini One Stop Shop (или MOSS).

"Кроме непосредственно борьбы с избеганием уплаты налога, европейскими властями преследовалась не менее гуманная цель - облегчить уплату налога для честных налогоплательщиков, так как отпала необходимость отдельной регистрации плательщиком НДС в каждой из 27 стран - участников Союза. У нас подобная цель отсутствует. Однако, законопроект соответствует как евроинтеграционным обязательствам Украины, так и логике взимания НДС в большинстве стран, внедривших указанный косвенный налог", - считают эксперты.

Фото: facebook.com

Напомним, законопроектом предлагается ввести налог на добавочную стоимость для всех поставщиков электронных услуг. Согласно законопроекту, это касается сервисов поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов, сервисов поставки видео по запросу, игр, азартных игры, включая поставки услуг по участию в таких играх, сервисов для доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам, сервисов облачного хранения данных и других.

Таким образом, в случае принятия законопроекта налогом будут обложены такие компании как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и многие другие. В конечном итоге это бремя ложится на плечи украинцев, которые и будут платить новый налог во время покупки услуг на этих сервисах.

Ранее сообщалось, что власти готовят налог на YouTube, регистрацию блогеров и блокировку домена UA.

Также мы писали, что Зеленский поманил инвесторов в Украину пятилетними налоговыми каникулами и инвестнянями.