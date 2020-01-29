На днях Верховной Раде предложили обложить налогом на добавочную стоимость (НДС) онлайн-сервисы и соцсети. Это предложение вызвало такой вал критики, что его инициатор, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев решил объясниться.
Сегодня, 29 января, он опубликовал в Facebook пост, которым обосновывает введение НДС на такой тип услуг.
Он приводит несколько доводов:
- Рекламные и информационные услуги, оказываемые резидентами внутри страны должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами в Украине нет? В чем смысл льготировать услуги нерезидентов?
- Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости.
- Почему Украина должна отказываться от механизма, успешно действующего в странах Европейского Союза, Турции, Норвегии, Швейцарии, Японии, ОАЭ и других, и который, к слову, добровольно выполняется самими компаниями-плательщиками?
Он добавляет, что уже сейчас международные корпорации должны платить НДС в Украине. Однако, этого не происходит, из-за "отсутствия простого доступного механизма, который мы предлагаем ввести".
"И возможно, я удивлю вангующих повышение цен на платные электронные сервисы нерезидентов, но теория переложения налога давно установила, что непрямой, как кстати и прямой налог, перекладывается с потребителя на продавца и обратно, в зависимости не от вида налога, а исключительно от ценовой коньюктуры", - резюмировал Гетманцев.
Фото: facebook.com
В комментариях к этому посту сотрудник Экономической экспертной платформы Олег Гетман приводит выводы экспертов по этому законопроекту: "Попытка, предпринятая проектом 2634, а именно обложение НДС цифровых услуг, предоставляемых нерезидентами на территории Украины (B2C), полностью вписывается в общеевропейские правила взимания налога".
Эксперты полагают, что речь о так называемом общем правиле поставки трансграничных цифровых услуг некоммерческим потребителям, а в ЕС механизм успешно применили с 2015 года в рамках инициативы Mini One Stop Shop (или MOSS).
"Кроме непосредственно борьбы с избеганием уплаты налога, европейскими властями преследовалась не менее гуманная цель - облегчить уплату налога для честных налогоплательщиков, так как отпала необходимость отдельной регистрации плательщиком НДС в каждой из 27 стран - участников Союза. У нас подобная цель отсутствует. Однако, законопроект соответствует как евроинтеграционным обязательствам Украины, так и логике взимания НДС в большинстве стран, внедривших указанный косвенный налог", - считают эксперты.
Фото: facebook.com
Напомним, законопроектом предлагается ввести налог на добавочную стоимость для всех поставщиков электронных услуг. Согласно законопроекту, это касается сервисов поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов, сервисов поставки видео по запросу, игр, азартных игры, включая поставки услуг по участию в таких играх, сервисов для доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам, сервисов облачного хранения данных и других.
Таким образом, в случае принятия законопроекта налогом будут обложены такие компании как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и многие другие. В конечном итоге это бремя ложится на плечи украинцев, которые и будут платить новый налог во время покупки услуг на этих сервисах.
Ранее сообщалось, что власти готовят налог на YouTube, регистрацию блогеров и блокировку домена UA.
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