Посольство США в Дании признало, что допустило ошибку в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим) "американскими войсками".

Исправления были опубликованы в Twitter.

"...Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно же, освобожден советскими войсками", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Фото: twitter.com/usembdenmark

Напомним, ранее американсое посольство в Дании в своем Twitter сообщило, что Освенцим якобы освобили американские солдаты.

Посольство России в Соединенных Штатах назвало это бесстыдным переписыванием истории.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе мемориальной церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима, в парижском Музее Холокоста отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау на территории Польши.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский в Польше рассказал об украинцах, которые освободили Освенцим.

В новом выпуске "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой мы сообщали о том, как президент Украины забыл про деда и назначил СССР виновным в Холокосте. Ранее Зеленский в Израиле не пошел на форум по Холокосту.