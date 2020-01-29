В Киеве два ДТП заблокировали движение четырех трамвайных маршрутов. Фото
В Киеве, 29 января. около 09.00 произошло два ДТП из-за которых было заблокировано движение трамваев сразу по двум улицам.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.
Так, в центре столицы на улице Жилянская, в районе ТЦ "Украина", произошло столкновение автомобиля такси с трамваем. Из-за этого ДТП было заблокировано движение трамвайных маршрутов №1 и №3.
Кроме того, на время прекратилось движение трамваев № 15 и № 18, которые следуют в центр города. В этом случае - из-за аварии на улице Дмитриевской, в районе метро "Лукьяновская".
В Киеве две аварии заблокировали движение четырех трамвайных маршрутов. Фото: dtp.kiev.ua
Однако уже к 09:30 последствия аварии были устранены и транспорт снова отправился по графику.
Скриншот: Facebook/ dtp.kiev.ua
Скриншот: Facebook/ dtp.kiev.ua
Ранее "Страна" публиковала видео с камер уличного наблюдения, на которое попал момент дорожно-транспортного происшествия в столице. Авария с участием двух автомобилей произошла по ул. Березняковская, 16.
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