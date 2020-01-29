В Киеве, 29 января. около 09.00 произошло два ДТП из-за которых было заблокировано движение трамваев сразу по двум улицам.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, в центре столицы на улице Жилянская, в районе ТЦ "Украина", произошло столкновение автомобиля такси с трамваем. Из-за этого ДТП было заблокировано движение трамвайных маршрутов №1 и №3.

Кроме того, на время прекратилось движение трамваев № 15 и № 18, которые следуют в центр города. В этом случае - из-за аварии на улице Дмитриевской, в районе метро "Лукьяновская".

В Киеве две аварии заблокировали движение четырех трамвайных маршрутов. Фото: dtp.kiev.ua

Однако уже к 09:30 последствия аварии были устранены и транспорт снова отправился по графику.

Скриншот: Facebook/ dtp.kiev.ua

Скриншот: Facebook/ dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" публиковала видео с камер уличного наблюдения, на которое попал момент дорожно-транспортного происшествия в столице. Авария с участием двух автомобилей произошла по ул. Березняковская, 16.

Также мы сообщали о том, что 27 января под Одессой из-за тумана в масштабное ДТП попали 10 машин и автобус.