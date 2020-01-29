Самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Киев, не стал приземляться в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за сильного тумана, укрывшего столицу с вечера 28 января.

Информация о рейсе LO 749 указана на трекинг-сервисе Flight Radar 24.

На графике полета видно, что самолет после нескольких кругов над украинской столицей развернулся - и улетел обратно в Варшаву.

Фото: Скриншот flightradar24.com

На сайте аэропорта статус рейса указан как "отменен". Остальные ночные рейсы прошли по графику, а утренний самолет из Запорожья задерживается.

В пресс-службе аэропорта связали отмену рейса с погодными условиями. "Экипаж принимает решение, оценивая погодные условия. Экипаж может менять аэропорт... Наш аэропорт работает", - заявила Галина Богданенко, пресс-секретарь аэропорта, пишет УП.

Аэропорт "Борисполь" также работает в штатном режиме, хотя некоторые самолеты, согласно табло, задерживаются.

Напомним, что спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды со среды.

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