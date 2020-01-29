Экс-замглавы МИД Зеркаль стала советником председателя правления "Нафтогаза"
Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назначена советником председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. На новом месте работы она будет курировать международные отношения компании.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Елена Зеркаль займется международными отношениями и поддержкой позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в том числе и в отношении захваченных Россией активов компании в Крыму.
Пресс-служба "Нафтогаза" отмечает, что Зеркаль является автором ряда научных работ по сравнительному анализу украинской законодательной базы, имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе, а также стала автором методологии адаптации украинских законов под стандарты Евросоюза. В сообщении компании упомянули также и работу Зеркаль в Минюсте, где она занималась вопросами евроинтеграции.
Напомним, что в среду, 4 декабря, Кабинет министров уволил с постов шестерых чиновников, в том числе Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел.
Она сообщала о том, что уйдет с должности заместителя министра иностранных дел после процессуального слушания в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей и моряков, задержанных Россией осенью 2018 года. 28 ноября Зеркаль написала заявление.