Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль назначена советником председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. На новом месте работы она будет курировать международные отношения компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Елена Зеркаль займется международными отношениями и поддержкой позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в том числе и в отношении захваченных Россией активов компании в Крыму.

Пресс-служба "Нафтогаза" отмечает, что Зеркаль является автором ряда научных работ по сравнительному анализу украинской законодательной базы, имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе, а также стала автором методологии адаптации украинских законов под стандарты Евросоюза. В сообщении компании упомянули также и работу Зеркаль в Минюсте, где она занималась вопросами евроинтеграции.

Напомним, что в среду, 4 декабря, Кабинет министров уволил с постов шестерых чиновников, в том числе Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел.

Она сообщала о том, что уйдет с должности заместителя министра иностранных дел после процессуального слушания в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей и моряков, задержанных Россией осенью 2018 года. 28 ноября Зеркаль написала заявление.