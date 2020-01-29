В Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили первый на Ближнем Востоке случай заражения китайским коронавирусом. Заболели члены семьи, прибывшие из китайского города Ухань.

Об этом сообщает информационное агентство WAM.

"Министерство охраны здоровья и профилактики объявило о первом случае (заболевания – Ред.) новым коронавирусом в ОАЭ членов семьи, прибывших из китайского города Ухань", - говорится в публикации.

В своем заявлении, опубликованном в среду, 29 января, министерство добавило, что "состояние здоровья инфицированных стабильное, они находятся под медицинским наблюдением".

Министерство подтвердило, что в координации с органами здравоохранения и другими заинтересованными органами страны приняты "все необходимые меры безопасности согласно научным рекомендациям, условий и стандартов, утвержденных Всемирной организацией здравоохранения".

"Общее состояние здоровья не вызывает беспокойства", - отмечается в заявлении.

Общее количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 5974 человек, 132 из них умерли. Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Германии, Австралии, Камбодже.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

Напомним, что австралийские ученые впервые воссоздали коронавирус 2019-nCoV.

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