Мощный ураган прошелся по Чехии 28 января и натворил немало бед. Стихия оставила без электричества тысячи домохозяйств, повалила десятки деревьев и повредила автомобили.

Об этом сообщает чешский ресурс Novinky.

На данный момент известно, что вследствие катаклизма в Чехии было обесточено более 15 тысяч домов. Также из-за разрушительного природного явления десятки деревьев были повалены, часть из них упали на провода линии электропередач. Всего случилось 14 аварий на высоковольтных линиях.

Ураган в Чехии. Фото: Novinky

По сведениям издания, первые молнии и ураганный ветер были зафиксированы в 12:50 в регионе Хеб на границе с Германией. Наиболее серьезной ситуация оказалась в Кладно, Беруне и на западе Праги. Туристический Карлово-Варский регион также был затронут ураганом.

Для Чехии молнии в январе являются необычным явлением, однако такое все же случается, когда пересекаются холодные фронты. Подобные случаи произошли 3 февраля 2019 года и 22 декабря 2018 года.

Напомним, что недавно в Турции, на Востоке страны произошло землетрясение (6,8 баллов по шкале Рихтера). В катаклизме погибло по меньшей мере 37 человек, 1 607 ранено.

А в конце декабря прошлого города мощный тайфун забрал жизни более 40 человек на Филиппинах.