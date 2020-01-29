Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Тарас Заставный 3 января в аэропорту "Жуляны" оскорбил и унизил пассажирку. Глава ГБР Ирина Венедиктова уже принесла свои извинения за неэтичное поведение подопечного. В Государственном бюро расследований проверяют факт неэтичного поведения их следователя.

Об инциденте сначала рассказала Виктория Лапа на личной странице в Facebook.

У Виктории были билеты на рейс Киев-Милан на 3 января. Но в последнюю минуту его отменили и пассажирам подали другой самолет со значительно меньшим количеством мест на борту, чем было билетов. Сначала работники аэропорта пропустили пассажиров с детьми и тех, кто успел забронировать места раньше. Остальные выстроились в живую очередь и стали ждать посадки.

"В первую очередь пропускают людей с детьми или тех, у кого были забронированы конкретные места, а потом уже создается живая очередь и люди ждут, если кто-то не придет на рейс, то в порядке живой очереди их посадят на рейс. Я вместе с итальянцами, которые также ждут, стоим в живой очереди", - рассказала она.

В этот момент Виктория заметила мужчину, в котором узнала следователя ГБР Тараса Заставного. Вместе с ним путешествовала женщина по имени Елизавета.

Несмотря на то, что Виктория была в очереди первой, Заставный начал требовать, чтобы на самолет посадили именно его. Потом, по словам женщины, начал звонить кому-то из ГБР. А несколькими минутами позже звонок получили уже работники аэропорта, которые и провели следователя и его спутницу на посадку. Напоследок мужчина грубо обругал Викторию и сказал, что она тоже может звонить, куда угодно, но его это не касается. А Елизавета посоветовала женщине "закрыть рот".

Фото: facebook.com

После этого временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова принесла извинения за неэтичное поведение Тараса Заставного.

Ее заявление опубликовано на сайте ГБР.

Кроме того, в Государственном бюро расследований уже проверяют факт неэтичного поведения их следователя.

Об этом 29 января сообщили в ГБР в ответ на запрос УНН.

"Сообщаем, что Управлением внутреннего контроля Государственного бюро расследований, в соответствии с ч. 2 п. 5 ст. 24 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", в настоящее время проверяется информация, изложенная на странице социальной сети Facebook о причастности следователя второго следственного отдела Второго управления организации досудебных расследований Заставного Т.Ю. к совершению правонарушения", - говорится в сообщении.

Напомним, что экс-директор ГБР Труба подал в суд на Зеленского за свое увольнение.

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