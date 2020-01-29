В России продолжает трудиться специальная Рабочая группа по рассмотрению поправок в Конституцию, о необходимости которых заявил нынешний президент РФ Владимир Путин.

Так, одним из предложений которое поступило в Рабочую группу, стало заменить название высшего государственного поста в России с "президента" на "Верховный правитель".

Об этом заявил представитель президента по проекту закона РФ о поправках к Конституции, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений, глава Комитета Госдумы Павел Крашенинников, как передает РГ.

"Технология работы Рабочей группы совершенствуется, сейчас мы рассматриваем поправки по направлениям. Например, члены рабочей группы Пиотровский, Калягин, Мацуев и Трегулова предложили поправки по культуре. Мы их обсуждаем. Я, кстати, считаю, что по культуре отличный текст. Есть и другие предложения, мы все фиксируем и те из них, что устно прозвучали, шлифуем. Одно дело озвучить предложение, другое - на текст положить в виде поправок к Конституции. Дальше все это будет обобщаться, и докладываться президенту, и он может некоторые из этих поправок внести в Госдуму.

Среди поступающих предложений есть и весьма любопытные. Например, предлагают переименовать должность главы государства на "Верховный правитель". Или вот другая идея - увеличить число субъектов права законодательной инициативы. Напомню, что их сейчас уже более семисот", - вчастности заявил Павел Крашенинников.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле решили не прописывать в Конституцию идею присоединения к РФ регионов Украины и Беларуси.