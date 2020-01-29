Сегодня ночью, 29 января, на орбите Земли может произойти столкновение космического телескопа со спутником. Подобные столкновения уже случались, однако в этом случае, если объекты не разминутся, то образуется огромное количество космического мусора.

Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на сервис LeoLabs.

Так, по данным службы мониторинга космического мусора LeoLabs, сегодня, 29 января, около полуночи по Киеву, могут столкнуться космический телескоп IRAS и научный спутник GGSE-4. Работники службы отмечают, что два объекта будут проходить на расстоянии около 15-30 метров друг от друга. Вероятность столкновения составляет один к 100.

Траектория полета спутников. Фото: LeoLabs

По причине того, что Земля потеряла связь со спутниками, команду о маневрировании они не получат.

"Подобные столкновения случались в прошлом наверняка. Что действительно интересно в этом эпизоде, так это то, что предполагаемый проход в пределах 15-30 метров - это невероятно близко", - отметила космический археолог Элис Горман из университета Флиндерс.

"Космические корабли делают маневры уклона, чтобы избежать объектов, которые находятся в пределах 60 км. Так что это действительно, очень близко. И если столкновение действительно произойдет, потенциально может образоваться большое количество мусора. Я бы сказала, что это одно из самых опасных возможных столкновений, которое мы видели в течение последнего времени", - добавила Горман.

Таким образом, в случае столкновения, меньший аппарат GGSE-4 будет уничтожен и образует облако обломков. IRAS имеет большие габариты, потому создаст еще больше мусора.

Стоит отметить, что возможное столкновение не представляет для жителей Земли никакой опасности. Однако ученые беспокоятся за судьбу других космических кораблей.

"Они будут сталкиваться с невероятно высокой скоростью. И на этой скорости, вероятно, что меньший спутник полностью расколется на более мелкие фрагменты. И каждый из этих фрагментов сам по себе становится опасным объектом, частью космического мусора. Таким образом, увеличивается риск столкновения с другими спутниками", - заявила космический археолог.

Ранее мы писали о том, что Россия может потерять в космосе спутник "Метеор-М", который сошел с заданной орбиты и стал практически неуправляемым. По предварительной официальной информации причиной ЧП стало столкновение спутника с метеоритом.

Также "Страна" сообщала, что пуск ракеты "Союз-СТ" с пятью евроспутниками перенесли из-за проблем с разгонным блоком.