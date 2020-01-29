В среду, 29 января, депутаты, журналисты, эксперты и общественные деятели обсуждают скандальный законопроект №2693 о медиа, который в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада.

Одно из ключевых положений документа - требование ко всем СМИ предоставить в Нацсовет развернутую информацию о структуре собственности. Законопроект также вводит цензуру на новости и материалы о России и СССР. А также позволяет по упрощенной процедуре блокировать сайты.

Ранее эксперты Рады выразили мнение, что законопроект о медиа нужно вернуть на доработку.

Обсуждение проходит в бизнес конференц-холле INVERIA. Оно должно продлиться до 18:00. Это первое публичное обсуждение закона о медиа

Одни из главных докладчиков сегодня "слуги народа" - экс-гендиректор медиахолдинга 1+1, а сейчас глава комитета Рады по информационной политике Александр Ткаченко и заместитель главы парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Прямая трансляция:

11:55 Объявили перерыв

11:45 Консультант Совета Европы Криштина Розгони комментирует разделы 2,3. Говорит, что стоит относиться к этому закону как к закону об аудиовизуальных СМИ. Рекомендует оставить печатную прессу вне рамок этого законопроекта.

11:40 Реплика о том, что в законе ничего не говорится об иностранных агентах, как в российском законе.

- А зачем нам закон об иностранных агентах? Мы ж не Россия. У нас есть ограничения о стране-агрессоре - отвечает Потураев

11:22 Потураев снова говорит о том, что часть медиасообщества настаивает на еще более жестких мерах в законе о медиа. Например, по части прозрачности собственности изданий и их финансирования

"Возможно, мы к ним прислушаемся", - добавил он.

11:15 Прозвучало предложение в законе не вводить норму про цензурирование материалов о советском периоде - относительно пункта, что нельзя создавать позитивный образ представителей власти времен коммунизма, за исключением случаев, когда они способствовали развитию украинской науки и культуры. Говорят, что возникает дилемма, как писать о прошлом, например, о строительстве шахт, предприятий. Предложили позволить писать о советском периоде и личностях того периода и позитивное, и негативное, на усмотрение редакции.

"Вы предлагаете убрать закон о декоммунизации?" - ответил Потураев. Сказал, что закон о медиа полностью соответствует уже действующим положениям закона о декоммунизации.

11:09 Журналисты просят разъяснить, нужно ли давать чиновникам на согласование интервью, поскольку редакция закона рекомендует направлять материалы на согласование.

- Это означает, что, если журналисты взяли интервью у какого-то министра нужно отправлять кусок текста или программы в пресс-службу?

- Это действующая норма законодательства, просто она содержится в другом законе

- Это цензура, - звучит в зале.

- Это не совсем цензура, - отвечают за круглым столом

11:07 Потураев не стал подробно останавливаться на конкретных нормах закона

11:05 "Мы говорили с кабельным операторами, с провайдерами, с онлайн-медиа, с телевизионщиками, с печатными медиа, которые остались еще. С радио мы не говорили, потому что от них замечаний не было. Если есть, мы, конечно, соберемся. У нас есть предложения от местных радиостанций, которых ущемляют крупные игроки", - сообщил Потураев. И предложил присутствующим высказать свои замечания к закону

11:00 Начал выступать Никита Потураев

"По поводу регистрации у нас возникли дискуссии. В законе предлагается регистрация онлайн-медиа по собственному желанию. Но на встрече с представителями онлайн - медиа мы увидели, что многие из них настаивают на обязательной регистрации", - сообщил Потураев. Добавив, что к обсуждению этой нормы законопроекта ещё вернутся позже.

10:50 Криштина Розгони: "Надо поработать с определениями и, именно здесь есть над чем работать, чтобы привести все в соответствие с директивой ЕС. На сегодняшний день не существует идеальных определений, потому что все слишком сильно меняется. Но последние изменения к директиве ЕС достаточно полные, я бы рекомендовала использовать термины оттуда. Терминология в статье 1, например, там где про вещание и его технологии, немного озадачивает. Если соцсети распространяют аудио - видео контент, их тоже нужно включить в термин аудиовизуальных СМИ. Я поддерживаю идею второго базового закона (именно про журналистов), где может быть определение журналиста, его права, защита, источники - все фундаментальные вещи, которые касаются журналистики. Новостные СМИ следует вынести в отдельный закон"

10:45 Лина Кущ из НСЖУ сравнивает два варианта законопроекта и говорит, что из последнего варианта исчез термин "журналист". Также она обращает внимание, что законопроект обошел стороной большую категорию журналистов-фрилансеров, ведь они не смогут подтвердить документами свой статус.

Ей отвечают, у фрилансеров должно быть удостоверение внештатника или членство в НСЖУ. А также, что может понадобиться разработать отдельный закон про журналистов.

10:40 Один из присутствующих слушателей возмущен, что новый закон может смягчить требования для запрета на въезд российским артистам. Ему отвечают, что критерии включения таких лиц в "черные списки" пересмотрели с оглядкой на защиту прав человека и Европейскую конвенцию. Это позволит избежать исков в Европейский суд от таких лиц.

10:30 Сфера действия Закона. Он не распространяется:

На физических лиц, которые не действуют, как медиа (не являются субъектами в сфере медиа) На ФОП (юридические лица) на собственный веб-сайтах, если распространение информации не является основным видом деятельности субъекта На корреспонденцию, которая рассылается определенному кругу пользователей, в том числе с использованием электронных коммуникаций, за исключением распространения массовой информации

10:20 Некоторые термины:



"Субъектом в сфере онлайн-медиа считается лицо, которое осуществляет редакционный контроль при создании, отбора, организации и распространения массовой информации в форме онлайн-медиа, кроме субъектов, которые обозначены этим Законом, как ауди-визуальные медиа"



"Редакционный контроль - решающее влияние субъекта в сфере медиа на создание или отбор, организацию и распространение этим субъектом массовой информации"

"Аудио-визуальные медиа - медиа, которые осуществляют распространение информации в текстовой, аудио, визуальной или другой форме с помощью радиовещания, телевещания, нелинейных аудиомедиа-сервисов, нелинейных аудиовизуальных медиа-сервисов"

"Печатное медиа - медиа, которое осуществляет распространение информации в текстовой и визуальной форме на печатных носителях, является однотипно оформленным, выходит в свет через определенные промежутки времени в течение года - по мере наступления определенного периода или накопления материала".

10:15 Бурмагин предлагает такое определение медиа: "Средство распространения массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит в свет под постоянным названием в качестве индивидуализирующего признака".

Под это определение подпадает очень широкий круг субъектов, говорит Бурмагин.

10:12 Выступает Александр Бурмагин - исполнительный директор ГО "Платформа права человека"

"Телеграм-каналы, другие мессенджеры - это медиа или не медиа? Если это канал с 70 тысячами подписчиков, аудиторией большей, чем у некоторых печатных изданий? А блогер с миллионной аудиторией - это медиа или нет? " - рассуждает Бурмагин

10:11 Никита Потураев должен выступить не в третьей, а во второй сессии, потому что ему нужно будет уйти

10:10 Слово взял депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Павленко. Он раскритиковал законопроект. Сказал, что не все так единогласно было на комитете, и что по его мнению доработать закон нужно так, чтобы он не нарушал Конституцию.

10:07 Криштина Розгони, консультант Совета Европы: "Закон должен учесть все существующие законодательные практики и не должен слишком быстро устареть. Сейчас мы не знаем больше, чем знаем. Призываю не торопиться. Законопроект нужно принимать только тогда, когда вся работа завершена. Команда юристов, консультантов, мои коллеги, сейчас работают над улучшением законопроекта. Я сегодня тоже буду высказывать свои предложения. Но у нас уже есть отличный фундамент. Есть гибкость определений, есть глубина, есть много позитивного. Мне остаётся только поблагодарить вас за хорошую работу. И пожелать, чтобы мы внесли необходимые доработки в срок и качественно"

10:05 Сегодня будет шесть сессий со своими спикерами и модераторами.

10:00 Говорит Мартин Клауке из Совета Европы

09:55 Елена Литвиненко раскритиковала разделение журналистов на профессиональных и обычных. Высказала пожелание, чтобы закон был доработан

На это Ткаченко сказал, что сегодня обсуждают закон о медиа, а не о дезинформации. И предложил говорить только о законе про медиа.

09:52 Елена Литвиненко, замглавы Офиса Совета Европы в Украине, настаивает на том, чтобы между первым и вторым чтением было отведено достаточно времени, чтобы была возможность внести необходимые доработки.

Она упомянула законопроект про дезинформацию. "Мы очень надеемся, что оба этих законопроекта будут обсуждены надлежащим образом с представителями медиасферы, и будут учтены все замечания и опасения, которые озвучиваются".

09:50 Половина гостей круглого стола не пришла.

Фото: Страна

09:45 Нацрада сможет регулировать не только ТВ и радио, а и другие медиа - Ткаченко переходит к конкретным положения закона. Лишение лицензии, по его словам, происходит через суд. "

Мы уже начали проводить консультации с игроками рынка медиа, и получили хороший фидбек от представителей телеиндустрии, интернет-провайдеров", - говорит Ткаченко

09:40 Начинают. Первым берет слово Александр Ткаченко.

"Сегодня сфера медиа регулируется пятью законами, принятыми еще в 90-е годы. Конечно, о таком понятии, как интернет, тогда речи не шло. Эти законы уже потеряли свою актуальность", - подводит Ткаченко к необходимости принятия нового закона о медиа.

Он добавляет, что при подготовке закона руководствовались законодательной базой и директивами ЕС. В каких именно пунктах, не уточнил.