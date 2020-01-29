Популяция краснокнижных зубров в Винницкой области выросла. Сейчас она составляет 101 особь, что является самым высоким показателем по Украине.

Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства сообщило об этом в своем Facebook.

Так, учет за зиму 2020 году показал увеличение количества зубров на семь телят. На данный момент винницкое стадо зубров является самым крупным в стране и насчитывает 101 животное.

"Самка зубра рожает малыша один раз в три года. В стаде царит матриархат. Однако в винницкой популяции зубров зафиксировано увеличение количества самцов (на два самца здесь три самки). Для полноценного восстановления популяции должно быть соотношение один бык на три-четыре самки от общего количества особей", - сообщают в хозяйстве.

В свою очередь охотовед Хмельницкого лесхоза Владимир Ткач заявил, что на данный момент популяция зубров условно разделилась на два стада: одно большое, состоящее из 80 животных, и отдельно 17 особей самцов разного возраста.

"Пока у нас нет объяснения таких изменений в популяции. Однако точно на увеличение количества самцов повлияло варварское массовое убийство 17 зубров (зимой 2016 года у с. Трибухи Литинского района Винницкой области)", - заявил Ткач.

Стоит отметить, что в прошлом веке в лесах Винничины зубров еще не было. В 1979 году 6 особей завезли сюда из государственного охотничьего хозяйства "Цуманское", которое расположено на Волыни. Лесоводы и егери смогли добиться увеличения поголовья животных из Красной книги.

Скриншот: Facebook/ Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства

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