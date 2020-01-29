Сегодня утром, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятной церемонии в честь Героев Крут, погибших при защите Киева от войск Красной армии в годы гражданской войны. Глава государства возложил цветы к Памятному Кресту Героев Крут под Киевом.

Официальный аккаунт главы государства в Facebook распространил видео торжественной церемонии.

"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами.

Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, не об исторических и геополитических последствиях.

Это, прежде всего, история о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, значительно превосходившего их по численности и оружию.

Мы отдаем дань памяти мужеству молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям", - заявил Владимир Зеленский.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Зеленский раскритиковал предшественников за то, что они забыли про первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

Так же мы рассказывали, что презщидент Зеленский решил раздать детям нерастаможенные игрушки, которых оказлось 23 тонны.

Крое этого мы информировали, что Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавательнице и спасателю, погибшим при пожаре в Одесском колледже.