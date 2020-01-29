Демократам не удастся собрать голоса в Сенате США, чтобы вызвать важных свидетелей для дачи показаний по делу об импичменте Трампа.

Об этом сообщает издание The Hill по итогам партийного собрания республиканцев.

Так, республиканцы уверены, что демократам не удастся переманить на свою сторону достаточное количество сенаторов, чтобы проголосовать за решение вызвать свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

"Сенаторы-республиканцы после заседания партийного кокуса во вторник выразили уверенность, что они получат преимущество на голосовании, которое должно состояться на этой неделе, чтобы заблокировать слушания с новыми свидетелями, прекратив таким образом судебный процесс по импичменту президента Трампа", - пишет издание.

Представитель Республиканской партии заявил, что ее члены на 100% объединены в деле защиты президента США и надеется, что учитывая сомневающихся, у республиканцев все равно будет по крайней мере 50 из 100 голосов, чтобы не допустить слушаний с новыми свидетелями, включая Джона Болтона.

"Это будет 53, 52 или 51 голос. Определенное число, которое начинается с пятерки. По моему мнению, голосование пройдет за то, чтобы не было свидетелей", - сказал законодатель.

Собрание республиканцев состоялось во вторник, после того, как команда защиты Трампа завершила изложение своих аргументов против импичмента.

Напомним, что экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в рукописи неопубликованной книги воспоминаний, что президент США Дональд Трамп лично объяснял приостановку военной помощи Украине, чтобы заставить Киев начать расследование в отношении Джо Байдена, конкурента нынешнего президента США на будущих выборах.

Ранее в давлении Трампа на Украину признался и соратник адвоката президента США Лев Парнас.