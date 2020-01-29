Советник президента Украины Игорь Новиков обвинил НАК "Нафтогаз" в высоких ценах за газ для потребителей в январе. Он также объяснил, почему в январе платежки с ценами на газ получились на 1-2 000 гривен выше ожидаемых.

Об этом Игорь Новиков написал в своем посте в соцсети Facebook.

"Сегодня случились два знаковых события: 1. НАК и Министерство громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных абонентов) газ в январе будет по 4 650 грн за тысячу кубометров (правда без НДС, наценок газсбытов и транспортировки). 2. Пришли платёжки за январь с ценой 6 913 грн (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути - вот и близко не 4 650 грн. Какого х@я, вполне резонно спросите вы", - пишет Новиков.

По его информации, НАК "Нафтогаз" летом закупил более дорогой газ и сейчас продолжает его реализовывать на рынке энергопотребления. Новиков заявил, что менеджмент "Нафтогаза" лоббировал постановление Кабмина от 24 января, которое задним числом пересчитывает тарифы до 4 650 гривен.

Но по причине того, что договора с участниками рынка уже были заключены, принятие этого постановления не отразилось на реальных ценах на газ для потребителей.

Новиков пообещал обратиться к Зеленскому по поводу этого вопроса и опубликовал фотографии "справки" для президента Украины.

Справка для Зеленского по поводу цен на газ. Фото: Игорь Новиков

Справка для Зеленского по поводу цен на газ. Фото: Игорь Новиков

Скриншот: Facebook/ Igor Novikov

Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" пересмотрел январскую цену на газ для населения. Она стала ниже прошлогодних январских расценок. Понижение цены связано с аномально теплой зимой.

Также мы разбирали, почему, пока украинцы ждут как им пересчитают платежки на тепло и горячую воду за январь и какие дадут обещанные премьером Гончаруком скидки, в Украине, наоборот, официально начали повышать тарифы.