Ученые в Австралии стали первыми, кто воссоздал новый коронавирус 2019-nCoV за пределами Китая. Теперь образец будет передан Всемирной организации здоровья (ВОЗ) для проведения исследований.

Об этом сообщает BBC.

Исследователи из специализированной лаборатории в Мельбурне, заявили, что им удалось вырастить копию вируса от зараженного пациента. До этого в Китае ученые поделились с коллегами последовательностью генома коронавируса.

В результате вспышки в Китае погибло 132 человека, а около 6 000 человек заразились.

"Мы планировали такое открытие в течение многих, многих лет, и именно поэтому мы смогли получить ответ так быстро", - отметил доктор Майк Кэттон из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Врачи также заявили, что копия вируса может быть использована в качестве "контрольного материала" для тестирования и может изменить "правила игры" для диагностики этой болезни в целом.

Напомним, что китайские власти заявили о вспышке пневмонии в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

Также мы писали о том, что по состоянию на полночь 29 января, число заболевших составило 5 974 человека, умерли - 132 человека. При этом из общего числа зараженных 103 человека врачам удалось вылечить