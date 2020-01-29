Алексей Левин, подозреваемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк, не был задержан при въезде в Болгарию, потому что тогда Интерпол еще не издал красное уведомление.

Об этом во время брифинга сообщила болгарская прокуратура, передает BTA.

Представители ведомства заявили, что Левин был арестован после помощи украинских служб и тайных наблюдений болгарской полиции. Чтобы не быть обнаруженным органами правопорядка, ему пришлось изменить свою походку и внешность.

"Украинский гражданин (Левин – Ред.) не был задержан при въезде в Болгарию через пограничный контрольно-пропускной пункт в Дуранкулаке, поскольку красное уведомление Интерпола было выпущено позже", - уточнили в прокуратуре.

Перед арестом в Болгарию прибыла украинская делегация во главе с замгенпрокурора. Там представители прокуратур стран провели встречу, во время которой договорились об усилении сотрудничества.

Напомним, что 24 января сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии был задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года.

Также мы рассказывали о том, как Левин менял свою внешность и что его выдало перед прокуратурой Болгарии.