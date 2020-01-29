Марк Цукерберг, основатель и глава Facebook, самой крупной социальной сети в мире, обратился к пользователям и объявил о новациях в политике приватности.

Марк Цукерберг признал, что Facebook следит за тем, что пользователи делают в интернете, даже когда их аккаунт в самой соцсети не активен.

По славам главы компании это делается для "предоставления пользователям большего контроля над вашей деятельностью вне Facebook".

"На сегодняшний день наш инструмент "Off-Facebook Activity" доступен для пользователей Facebook по всему миру. Другие компании отправляют нам информацию о вашей деятельности на своих сайтах, и мы используем эту информацию, чтобы показывать вам релевантные вам объявления. Теперь вы можете просмотреть сводную информацию и удалить ее из своей учетной записи, если хотите.

Off-Facebook Activity отличается новым уровнем прозрачности и контроля. Мы работали над этим некоторое время, потому что нам пришлось перестроить некоторые из наших систем, чтобы сделать это возможным", - заявил Марк Цукерберг, в своем заявлении.

Как оказалось, Facebook применяет инструменты для бизнеса и анализирует активность тех, кто не заходит в соцсеть, но получает контент на просторах других интернет-ресурсов. В частности, исследуются сведения о поиске каких-либо товаров, добавлении их в корзину, о покупках, а также о совершении пожертвований.

"Одна из наших главных целей на следующее десятилетие - создать гораздо более надежную защиту конфиденциальности для всех на Facebook. Мы знаем, что у нас здесь много работы, поэтому это приоритетная задача для наших команд и для меня лично.

В течение следующих нескольких недель мы отправим почти 2 миллиардам людей во всем мире, сообщение побуждающее их просмотреть свои настройки конфиденциальности. Приглашение будет отображаться в вашей ленте новостей и направит вас к инструменту проверки конфиденциальности, который мы недавно обновили. Это еще больше упрощает настройку того, кто может видеть ваши сообщения и информацию профиля, усилит безопасность вашей учетной записи с помощью уведомлений о входе в систему и просмотра информации, которой вы делитесь с приложениями, в которые вы вошли с помощью Facebook", - пообещал Марк Цукерберг.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники Facebook написали открытое письмо Цукербергу против проплаченных политических фейков.