С борта торгового судна рейсом Нигерия - США таинственно пропал украинский моряк. Фото
В открытом океане, у берегов Африки, произошел очередной инцидент с нашим моряком. Гражданин Украины Евгений Масленников пропал с борта иностранного судна "Italia Green" (ходит под флаг Багам - Ред.), которое выполняло рейс из Нигерии в США.
Об этом в соцсети сообщает Фонд помощи морякам "Ассоль", штаб-квартира которого находится в Одессе.
"С борта судна пропал украинский моряк. По информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей инцидент произошел на судне:
IMO номер: 9045780
Имя: GREEN ITALIA
Vessel Type - Generic: Cargo
Vessel Type - Detailed: Reefer
Статус: Активно
MMSI номер: 309281000
Позывной: C6WH9
Флаг: Bahamas [BS]
согласно AIS судно выполняло рейс из LAGOS (Порт) Страна: Nigeria (NG) MOBILE (Порт) Страна: USA Страна: USA (US) ETA: 2020-02-02 02:00 LT (UTC -6).
К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который по их сообщению пропал с борта судна в пятницу 24января.
Точно известен менеджер - компания Green Reefers (Норвегия), первоначально сообщалось, что, возможно, инцидент произошел на судне GREEN BRAZIL.
Информация о моряке: Масленников Евгений Владимирович. 14.10.1983 г.р., рост 183, вес 78, шрам небольшой на волосистой части головы.
БО "Ассоль" обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам", - заявили волонтеры.
Фото: facebook.com/assol.fund
Ранее "Страна" сообщала, что нигерийские пираты захватили судно с 8 украинскими моряками на борту.
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