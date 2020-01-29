В открытом океане, у берегов Африки, произошел очередной инцидент с нашим моряком. Гражданин Украины Евгений Масленников пропал с борта иностранного судна "Italia Green" (ходит под флаг Багам - Ред.), которое выполняло рейс из Нигерии в США.

Об этом в соцсети сообщает Фонд помощи морякам "Ассоль", штаб-квартира которого находится в Одессе.

"С борта судна пропал украинский моряк. По информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей инцидент произошел на судне:

IMO номер: 9045780

Имя: GREEN ITALIA

Vessel Type - Generic: Cargo

Vessel Type - Detailed: Reefer

Статус: Активно

MMSI номер: 309281000

Позывной: C6WH9

Флаг: Bahamas [BS]

согласно AIS судно выполняло рейс из LAGOS (Порт) Страна: Nigeria (NG) MOBILE (Порт) Страна: USA Страна: USA (US) ETA: 2020-02-02 02:00 LT (UTC -6).

К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который по их сообщению пропал с борта судна в пятницу 24января.

Точно известен менеджер - компания Green Reefers (Норвегия), первоначально сообщалось, что, возможно, инцидент произошел на судне GREEN BRAZIL.

Информация о моряке: Масленников Евгений Владимирович. 14.10.1983 г.р., рост 183, вес 78, шрам небольшой на волосистой части головы.

БО "Ассоль" обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам", - заявили волонтеры.

Фото: facebook.com/assol.fund

Ранее "Страна" сообщала, что нигерийские пираты захватили судно с 8 украинскими моряками на борту.

Так же мы рассказывали, что нигерийские пираты взяли в плен 19 моряков с нефтяного танкера Nave Constellation.