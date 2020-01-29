Расследование убийства журналиста Павла Шеремета может затянуться еще минимум до лета (напомним, что от его итогов зависит судьба Арсена Авакова в кресле главы МВД). Следователи собираются обратиться в Офис генерального прокурора с просьбой продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года. Такой документ для ознакомления вручили трем подозреваемым по делу и их адвокатам.

Об этом рассказал прокурор Сергей Зузак в комментарии Hromadske. И по его словам, сторона защиты может подать протест.

"Они могут подать свои возражения в течение 5 дней, которые вместе с ходатайством представляются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражения и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия", - отметил Сергей Зузак.

Он так же добавил, что срок предварительного расследования по делу истекает 12 февраля. Необходимость продления сроков предварительного расследования, по словам прокурора, обусловлена ​​тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или закрытия производства принимать рано.

"Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты, допросы и т.д.", - сказал Зузак.

В то же время Владислав Добош, адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко отметил, что уже подал протест на ходатайство следователя.

"Продление до 6 месяцев незаконно, противоречит УПК. Следователь не обосновал необходимость такого продления. То, что они приводят как аргументы, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продления сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий", - сказал Добош.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что фронтмены "Тартак" и "ТНМК" снялись в клипе в поддержку подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.