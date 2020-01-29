Несмотря на титанические усилия, которые принимают власти Китая в борьбе с уханьской пневмонией, приостановить распространение грозной болезни пока не удается.

За минувшие сутки число заболевших в стране увеличилось на 1 459 человек, жертвами коронавируса стали еще 26 человек.

Таким образом, по состоянию на 00:00 часов 29 января по местному времени, число заболевших составило 5 974 человека (вчера было 4 515 - Ред.), умерли - 132 человека (вчера было 106 жертв - Ред.). Из них 125 летальных исходов отмечено в провинции Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни. Причем из общего числа зараженных 103 человека врачам удалось вылечить

Об этом передает Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Фото: China's National Health Commission

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что украинцы рассказали, как живет эпицентр коронавируса Ухань в Китае.



