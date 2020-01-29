Вчера, 28 января, в Брюсселе прошло Шестое заседание Совета Ассоциации Украина - Евросоюз под председательством премьера Украины Алексея Гончарука. Это было первое совместное заседание нового украинского правительства и нового состава Европейской Комиссии.

По результатам заседания было принято совместное заявление. Об этом передает пресс-служба Кабмина.

ЕС отметил существенный прогресс реформ в Украине и подчеркнул необходимость их продолжения, в частности, для создания прозрачных и равных условий для бизнеса и инвестиционной деятельности. Кроме того, положительную оценку ЕС получили шаги украинского правительства по сближению национального законодательства в сфере цифровой экономики с европейскими правовыми нормами.

Украина и ЕС подчеркнули важность дальнейшего внедрения реформ в энергетической отрасли, в частности, в вопросах обеспечения независимости энергетического регулятора и инспекции ядерного регулирования, создания конкурентного и прозрачного рынка электроэнергии.

Стороны так же договорились о дальнейших шагах для защиты окружающей среды и снижения уровней вредных выбросов в рамках Европейского зеленого соглашения и обязательств по Парижскому климатическому соглашению.

В тексте заявления поддержана заинтересованность Украины расширить участие в таких программах ЕС, как "Креативная Европа" и "Горизонт Европа".

Европейский Союз подтвердил непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и положительно отметил усилия Украины по мирному урегулированию на Донбассе.

ЕС напомнил, что продолжительность санкций против Российской Федерации по-прежнему зависит от полного выполнения сторонами Минских договоренностей.

Сам премьер в соцсети рассказал подробности переговоров с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"На встрече с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем мы обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Среди топ-приоритетов - промышленный безвиз, то есть Соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA)", - написал Гончарук.

По его словам, последним заданием Украины для начала переговоров относительно промышленного безвиза стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, который Рада приняла еще в декабре.

Премьер Алексей Гончарук рассказал о переговорах с ЕС, фото: Telegram

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