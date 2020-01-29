Кассационный гражданский суд Верховного суда рассмотрел дело о долговой расписке. Он определил, когда расписка не может подтвердить получение денег в долг.

Как сообщает "Лига: Закон", об этом идет речь в постановлении КГС ВС и №369/3340/16-ц от 22 августа 2019 года.

В суд обратилась истица по поводу взыскания долга по договору займа. Она указала, что договор был оформлен распиской. По ней ответчик получил 18 тысяч гривен и обязался вернуть их после продажи земельного участка.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования женщины, но апелляционный суд отменил его решение.

Верховный суд определил, что долговая расписка является документом, который выдается должником кредитору по договору займа после получения средств. Она подтверждает как заключение договора и содержание условий договора, так и получение должником от кредитора определенной денежной суммы.

Однако получение средств в долг подтверждает не любая расписка, а именно расписка о получении средств, из содержания которой можно установить, что состоялась передача определенной суммы средств.

Исследуя долговые расписки, суд должен выявить настоящую правовую природу правоотношений сторон независимо от наименования документа. И в зависимости от установленных результатов делать соответствующие правовые заключения. Апелляционный суд пришел к заключению, что расписка не подтверждает факт передачи средств.

Согласно расписке, ответчик лишь обязался отдать истцу 18 тысяч гривен после продажи земельного участка, а не вернуть полученную в долг сумму средств.

Верховный суд резюмировал, что апелляционная инстанция сделала обоснованное заключение о недоказанности существования между сторонами правоотношений по договору займа.

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