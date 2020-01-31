Министерство социальной политики, ранее анонсировавшее введение электронных больничных с апреля, утвердило типовое положение о премировании государственных служащих категории "А".

В нее входят руководители аппаратов Верховной Рады, Кабмина, президента, Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов. Также к ней относятся начальники секретариатов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и руководители госорганов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Как сообщает "Лига: Закон", соответствующий приказ №1767 от 16 декабря 2019 года зарегистрирован в Минюсте 24 января. Он вступит в силу со дня публикации.

В положении установлен порядок определения размеров, начисления и выплаты премий госслужащим категории "А". Им могут начислять следующие виды премий:

по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности;

месячную или квартальную премию в соответствии с личным вкладом в общий результат работы органа.

Размер премии зависит от качества выполнения поручений, определенных Кабмином и премьер-министром. Он устанавливается приказом руководителя госслужбы.

Госслужащим категории "А", назначенным на должности с установлением испытательного срока, премия выплачивается на общих основаниях.

Общий размер месячной или квартальной премии не может превышать 30 % фонда его должностного оклада за календарный год. Фонд премирования госоргана устанавливается в размере 20% от общего фонда должностных окладов за год и экономии фонда оплаты труда.

Бухгалтерская служба соответствующего госоргана ежемесячно или ежеквартально рассчитывает фонд премирования госслужащих.

Если к госслужащему применяется дисциплинарное взыскание, то в это месяц премирование не допускается.

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