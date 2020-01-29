Большая палата Верховного Суда обязала Верховную Раду выложить на официальный сайт текст статьи 11 закона №1682-ІІІ "О естественных монополиях". Причем в соответствии с редакцией, действующей по состоянию на 7 октября 2010 года.

Как сообщает "Лига: Закон", соответствующее постановление было принято судом по делу № 9901/988/18.

В суд обратился с иском гражданин, который заявил, что парламент отказался привести норму закона в соответствие с действующей редакцией. Тем самым законодательный орган нарушил право истца на информацию, что повлекло правовую неопределенность.

В свою очередь Рада просила отклонить иск, поскольку информационным наполнением и редактированием парламентского сайта занимается аппарата парламента.

Большая палата согласилась с судом первой инстанции, который признал Верховную Раду надлежащим ответчиком: ведь при реализации гражданами Украины права на участие в управлении государственными и общественными делами в форме предложений, заявлений и жалоб парламент выполняет роль органа государственной власти по конституционному статусу. И хотя он действует как через свои вспомогательные органы (аппарат и его структурные подразделения), так и непосредственно через спикера, все же он является единым органом законодательной власти Украины.

Ранее "Страна" сообщал о решении Верховного суда, по которому в Украине электронная переписка без электронной подписи не может являться надлежащим письменным доказательством на судебном заседании.

Мы также приводили разъяснение Верховного суда, куда нужно обращаться, чтобы забрать долг у ликвидированного предпринимателя.