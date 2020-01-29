Кабинет министров Украины предлагает выделить в отдельную категорию плательщика ЕСВ – предприятия, учреждения, организации и другие юрлица и ФЛП, которые используют труд осужденных, а также начислять осужденным ЕСВ с фактического размера зарплаты, а не с минимальной.

Соответствующий законопроект "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" № 2790 зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщает "Юрлига".

В пояснительной записке к документу указано, что осужденные не могут получать минимальную зарплату, поскольку не выполняют норму выработки и не работают полный рабочий день.

Изменения направлены на привлечение осужденных к труду и уменьшение финансовой нагрузки на фонд оплаты труда учреждений выполнения наказаний и предприятий Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

При этом ЕСВ устанавливается в размере 22% базы начисления единого взноса, что предусмотрено частью пятой статьи 8 Закона.

Как сообщала "Страна", из-за роста минимальной зарплаты в Украине изменился размер необлагаемых налогом доходов.

Напомним, Раде предложили ввести повышенный единый социальный взнос для отдельных категорий.