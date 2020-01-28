В Украине электронная переписка без электронной подписи не может являться надлежащим письменным доказательством на судебном заседании.

Об этом говорится в постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС) от 28 декабря 2019 года, сообщает "Юрлига".

Так, жалобщик ссылался на нарушение судами Гражданского процессуального кодекса Украины, поскольку при принятии обжалованных решений, судами предыдущих инстанций не принималась во внимание электронная переписка истца и ответчика.

Верховный Суд согласился с местным и апелляционным судами и определил, что распечатка электронной переписки не может считаться электронным документом (копиями электронных документов) в понимании ч. 1 ст. 5 Закона "Об электронных документах и электронном документообороте", в соответствии с которым электронный документ - документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты документа.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 6 Закона "Об электронных документах и электронном документообороте" электронная подпись является обязательным реквизитом электронного документа, который используется для идентификации автора и/или подписи электронного документа другими субъектами электронного документооборота. Наложение электронной подписи завершает создание электронного документа.

Напомним, в Раде поддержали переход на электронный документооборот уже с сентября.

Как сообщала "Страна", в Минсоцполитики анонсировали введение электронных больничных уже с апреля.