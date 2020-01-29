Аббас, ФАТХ и ХАМАС против предложенного Трампом плана урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас прокомментировал план президента США Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Ближневосточный политик заявил, что не допустит воплощения этого плана.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Во время выступления в Рамаллахе Аббас сказал, что инициатива Трампа "не пройдет".
"Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась", - добавил он.
Аббаса не устраивает, что согласно плану Иерусалим будет израильским, а не палестинским.
"Как мы можем принять палестинское государство, не включающее Иерусалим? Иерусалим не продается," - воскликнул палестинский лидер, имея в виду, что ни при каких обстоятельствах не откажется от требования сделать город столицей палестинского государства.
Аббас поставил условие: он готов обсуждать с Израилем тему ближневосточного урегулирования только при посредничестве ближневосточного "квартета" в лице России, США, ООН и ЕС), а не одних только США.
Встречу в Рамаллахе, на которой выступил Аббас, организовали движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и ХАМАС. Их представители тоже не довольны планом Трампа и намерены помешать его исполнению.
Ранее "Страна" рассказывала о готовности главы Белого дома признать Палестину и дать ей 50 миллиардов долларов.
Мы также показывали опубликованную Трампом карту "будущей Палестины".