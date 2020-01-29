Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас прокомментировал план президента США Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Ближневосточный политик заявил, что не допустит воплощения этого плана.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время выступления в Рамаллахе Аббас сказал, что инициатива Трампа "не пройдет".

"Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась", - добавил он.

Аббаса не устраивает, что согласно плану Иерусалим будет израильским, а не палестинским.

"Как мы можем принять палестинское государство, не включающее Иерусалим? Иерусалим не продается," - воскликнул палестинский лидер, имея в виду, что ни при каких обстоятельствах не откажется от требования сделать город столицей палестинского государства.

Аббас поставил условие: он готов обсуждать с Израилем тему ближневосточного урегулирования только при посредничестве ближневосточного "квартета" в лице России, США, ООН и ЕС), а не одних только США.

Встречу в Рамаллахе, на которой выступил Аббас, организовали движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и ХАМАС. Их представители тоже не довольны планом Трампа и намерены помешать его исполнению.

Ранее "Страна" рассказывала о готовности главы Белого дома признать Палестину и дать ей 50 миллиардов долларов.

Мы также показывали опубликованную Трампом карту "будущей Палестины".