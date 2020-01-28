Киевская прокуратура № 10 сообщила о подозрении экс-заведующему отделения детской больницы Охматдет, который допустил нерациональное использование лекарств и списал препараты крови и их компонентов на сумму более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала "Страна", завскладом Охматдета и медсестры три года воровали детские лекарства, дело передали в суд.

Также стало известно, что в Минздраве решили провести аудит "Охматдета".