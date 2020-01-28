Мошенники обманули бизнесменов из Казахстана, потребовав у них немаленькую предоплату за бронь в киевском отеле. В итоге казахи лишились 30 тысяч. Полиция подозревает персонал гостиницы в причастности к афере.

Детали происшествия "Стране" сообщил собственный источник в МВД.

Бизнесмены планировали навестить Киев, чтобы изучить инвестиционный климат. Они нашли по интернету гостиницу "Днепр" и решили заселиться именно в нее, так как она находится в центре и за номера выставляет приемлемую цену.

Один из казахов списался с человеком, которого он принял за представителя персонала гостиницы. Ему ответили по е-мейлу, что за бронь номеров нужно внести предоплату 30 тысяч гривен. Также собеседник пообещал выслать счет и другие реквизиты на электронную почту. Позже с электронного адреса, который в названии содержал слово dniprohotel, бизнесмену действительно пришел номер карточного счета.

Доверчивый казах перечислил деньги через Western Union и даже получил по почте с того же адреса подтверждение брони. Каково же было удивление его и коллег, когда 27 января после прибытия в Киев они приехали в гостиницу "Днепр" и услышали, что никаких номеров для них не забронировано. А гостиница не пользуется электронным адресом, с которого пришел счет.

Казахские инвесторы сразу написали заявление о мошенничестве в полицию, а там завели уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество).

По мнению наших источников в полиции, подобная афера вряд ли возможна без задействования персонала гостиницы. Поэтому сейчас правоохранители проверяют сотрудников отеля на причастность к обману казахских инвесторов.

Ранее "Страна" рассказывала о мошеннике, который выманивал деньги у граждан, выдавая себя за работника СБУ и друга Кличко.

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