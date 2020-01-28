Министры иностранных дел Европейского Союза планируют встретиться в марте. В повестку дня заседания Совета ЕС включили вопросы о ситуации в Украине.

О запланированной встрече сообщил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррелль, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я ожидаю обсуждения Украины на заседании министров иностранных дел в марте", - сказал Боррелль на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе в перерыве между работой Совета Ассоциации Украина-ЕС.

Он также отметил прогресс в работе реформ украинского правительства, достигнутый за 5 месяцев работы. "Мы обсудили имплементацию нашего Соглашения об ассоциации. Это - самое комплексное соглашение, которое у нас было с какой-либо страной, и оно продолжает предоставлять Украине помощь и поддержку от ЕС", - подчеркнул Боррелль.

По словам Боррелля, Соглашение об ассоциации является "динамичным инструментом". Поэтому после обновления дополнений в сфере энергетики, здесь перейдут к дополнениям в сфере климата и окружающей среды. В ходе заседания стороны также обсудили, как Украина должна укреплять верховенство права, бороться с коррупцией, включая мошенничество в частных банках.

Напомним, во время седьмой встречи в Брюсселе 10 декабря ЕС и Украина обсудили крымские санкции против России. Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии и представителей украинского правительства.

Также мы публиковали совместное заявление по итогам 21-го Саммита Украина – ЕС, который прошел 8 июля в Киеве.

Как сообщала "Страна", в Киев летит еврокомиссар, чтобы проверить сделанную правительством Украины работу.