Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи планирует приехать в Украину 11-12 февраля.

О своей цели визита Варгеи сообщил во вторник в Брюсселе на пресс-конференции в перерыве работы Совета Ассоциации Украина-ЕС с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Боррелля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу поблагодарить премьер-министр за проделанную вами работу, которую я проверю на месте, когда я буду посещать Киев 11-12 февраля", - сказал еврокомиссар.

Варгеи подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией, акцентировал на продолжении реформ в сфере децентрализации и административной реформы, а также соблюдении прав национальных меньшинств.

"В этом контексте мы приветствовали шаги, предпринятые правительством, которые направлены на выполнение рекомендацией Венецианской комиссии и подчеркнули необходимость их полного выполнения", - констатировал он.

Как сообщала "Страна", Дональд Туск передал Шарлю Мишелю полномочия главы Евросовета. По словам Туска, Brexit стал самым болезненным вопросом. Кроме того, бывший председатель Европейского совета назвал действия бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона "ошибкой".