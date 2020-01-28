Экс-нардеп Татьяна Черновол проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор. По этому поводу в Бюро началось досудебное расследование. Если вину бывшего парламентария докажут, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Около 11:00 28 января Черновол пробралась на территорию ведомства по улице Петлюры, 15, преодолев кирпичный забор с колючей проволокой. После этого она зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

Дебоширку вывели из зала, при этом она сопротивлялась стражам порядка.

Поступок Черновол квалифицировали как нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью (ч.3 ст .296 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства ее вины женщине грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщала "Страна", на брифинге Бабиков рассказывал о делах Майдана.

Мы также описывали, как вела себя Черновол на брифинге.