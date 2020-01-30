Предлагаем вашему вниманию гороскоп на сегодня, 30 января. В целом астрологи не обещают знакам Зодиака особых потрясений и тяжелых негативных событий. При этом стоит сдерживаться при общении с близкими и коллегами, не выплескивая на них свою агрессию и раздражение. А задумываясь о крупных покупках, проверьте, вписывается ли это в наявный бюджет.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов хороший период для сделок с недвижимостью - продаж и покупок. На работе могут ждать перемены, которые отразятся и на личной жизни. Сегодня могут открыться возможности, которые позволят воплотить мечты и изменить жизнь к лучшему.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов день благодатен для анализа, размышлений, подведения итогов, разбора ошибок. А вот общение может не складываться, есть риск, что вас не так поймут. Не зависимо от этого, не обходите своим вниманием нуждающихся, проявляйте заботу о своей семье.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам стоит запастись терпением - ваше окружение сегодня будет его испытывать. Следите за своими обещаниями, соблюдайте сроки и договоренности, иначе их срыв в будущем негативно откликнется.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков могут быть свидания, романтические встречи. Семейные Раки будут увлечены домашними хлопотами, детьми. Могут дать о себе знать нерешенные проблемы с документами, но в целом день неплохой.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов может замаячить на горизонте, какой-то судьбоносный поворот. Постарайтесь разглядеть такую возможность. Финансовая ситуация стабильна, но стоит умерить свои желания к обладанию роскошными и статусными вещами. Побалуйте себя, только если это вписывается в ваш распланированный заранее бюджет.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев на работе может возникнуть непростая ситуация, когда все пойдет не по плану. Для ее решения придется задействовать все свои таланты. При этом не пытайтесь применять силу, сложные вопросы сегодня решаются с помощью убеждения.

Весы (24.09 - 23.10)

Может возникнуть недопонимание с близким человеком. Осмотритесь, не подвергаете ли вы свое счастье угрозе из-за излишней жесткости и несговорчивости. Если же вы просто срываете на близких накопившееся раздражение - найдите способ выплеснуть агрессию. Возможно, вам подойдет тренировка в зале, пробежка или поход на концерт.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов может появиться возможность осуществить покупку, о которой они давно думали. При общении с руководством стоит избегать сарказма, иронии, есть риск, что ваш юмор сегодня не поймут.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов в планы могут вмешаться обстоятельства, которые повернут все не в то русло, о котором вы думали. Сегодня хорошо подумать о еще одном источнике доходов и прикинуть, в какой сфере может быть такая возможность. А вот рисковать в четверг астрологи не советуют.

Козерог (22.12 - 20.01)

День обещает быть непростым и богатым на события, придется решать много задач на работе. При этом, как бы сложно ни было, постарайтесь избегать проявлений злости и гнева - это может навредить и вам, и окружающим.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня удачный день для тех, кто занимается творчеством. Есть шанс найти наставника и покровителя, который поможет реализовать задуманное. Тем Водолеям, у которых завязываются романтические отношения, не стоит спешить. Пока еще не время идти навстречу друг другу. Присмотритесь получше.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День может быть конфликтным. В первую очередь это касается работы. Окружающим может не понравиться ваш подход, кроме того, может сказаться отсутствие опыта вести переговоры. Выйти с достоинством вам поможет смекалка и здравый смысл.

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