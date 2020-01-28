Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair после смены тарифных пакетов планирует изменить летнее расписание и сократить штат сотрудников из-за запрета эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам авиакомпании.

В нем говорится о возможном сокращении штата пилотов и бортпроводников и закрытии некоторых баз. Окончательное решение о сокращении рабочих мест и закрытии баз должно быть оглашено в первом половине февраля.

Летом 2020 года в самолетном парке авиакомпании будет на 10 самолетов меньше, чем планировалось, поскольку поставки 737 MAX ожидаются не раньше сентября-октября, сообщил главный исполнительный директор авиакомпании Эдди Уилсон в письме. Изначально Ryanair планировала получить 58 самолетов 737 MAX летом текущего года, но в декабре понизила это число до 10.

Напомним, полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

Ранее компания Boeing признала новые проблемы с программным обеспечением самолетов типа 737 MAX.

Также мы рассказывали, что сотрудники Boeing в переписке между собой называли 737 MAX крайне ненадежным, созданным клоунами под надзором обезьян.