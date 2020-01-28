Полицейские Запорожья разыскивают мужчину, который повесил на дереве щенка хаски. Собаку безрезультатно пытались спасти волонтеры и ветеринары.

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожья, сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, чтобы установить личность мужчины, причастного к убийству животного.

Собаку обнаружили повешенной 26 января на улице Вавилова. По данным запорожских СМИ, местные жители услышали крик собаки и вытащили щенка из петли. В течение нескольких часов ветеринары пытались спасти хаски, однако щенок умер.

Правоохранители внесли информацию о событии в журнал Единого учета, провели осмотр места происшествия и опросили возможных свидетелей. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Продолжается досудебное расследование.

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