Президент США Дональд Трамп представил карту "будущего государства Палестины". Глава Белого дома сделал это в рамках своего плана по ближневосточному урегулированию.

Карта появилась в Twitter американского лидера 28 января.

План Трампа иллюстрирует карта справа. Согласно ей, предполагается сократить территорию Палестины по сравнению с границами 1967 года, которые признаны международным сообществом. На карте слева обозначены эти границы (Израиль - синим цветом, а Палестина серым (то, что сейчас фактически от нее осталось) и зеленым (то, что с 1960-х заняли израильтяне).

На предложенной Трампом карте сектор Газа и Западный берег реки Иордан соединены тоннелем, а с территории Западного берега два моста ведут в Иорданию.

На границе с Египтом предлагается создать две палестинские территории, соединенные с Газой и между собой. На одной из них Трамп видит высокотехнологическую промышленную зону, а на другой - жилую и сельскохозяйственную зоны.

Территорию сектора Газа предложено сохранить в нынешних границах.

Карта не показывает выход к Мертвому морю с палестинских территорий. Однако в пояснениях к плану по урегулированию сказано, что палестинцы смогут создать курорт на северном побережье Мертвого моря.

Спорная территория Голанских высот на карте отмечена как часть Израиля.

"Я всегда буду плечом к плечу с государством Израиль и еврейским народом. Я решительно поддерживаю их безопасность и право жить на своей исторической родине. Время для мира!" - написал Трамп в посте с картой.

Как писала "Страна", во вторник президент США рассказал о деталях плана США по ближневосточному урегулированию.

Мы также сообщали о готовности Трампа признать Палестину и дать ей 50 миллиардов.