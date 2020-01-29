"Польские" откровения Зеленского: что означает ответ Кремля

Историческая война, ведущаяся в последние месяцы Польшей и Россией, теперь может дополниться еще и украинско-российской исторической войной. Причиной для ее начала угрожает стать скандальная речь Владимира Зеленского в Польше, в которой украинский президент обвинил Советский Союз в способствовании нацистского Холокоста во Второй мировой войне.

Вчера на это заявление последовала реакция из России, и реакция весьма жесткая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такие слова Зеленского являются "оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов". Хотя Кремль мог вообще эти заявления украинского президента "не заметить".

Но раз их заметили, то ситуация становится весьма напряженной. И теперь вопрос только в том, последует вслед ли за комментарием Пескова комментарий Владимира Путина. Если нет, то можно будет надеяться, что прозвучал только предупредительный выстрел. Если да, то появится риск того, что весь наметившийся прогресс в отношениях между Украиной и Россией будет свернут.

Дело, понятно, не только в обвинениях, выдвинутых Зеленским в адрес Советского Союза. Дело, прежде всего, в том, что после Нового года украинская власть не сделала ни одного шага по выполнению Минских соглашений в рамках взятых в Париже обязательств. Следствием чего стало и обострение ситуации на Донбассе.

"Польская" риторика Зеленского в данном случае – только повод для того, чтобы дать понять нынешнему украинскому руководству, что его нынешняя политика ведет туда же, где отношения двух стран находились во времена Петра Порошенко. И Зеленскому действительно стоит над этим задуматься.

Во-первых, потому, что он по-прежнему заявляет, что мир – это приоритет. Если это так, то нужно делать какие-то шаги, чтобы продемонстрировать и избирателям, и Западу, и России, что эти слова – не только слова.

Во-вторых, потому что "польская" риторика Зе бьет по его рейтингу куда больше, чем это представляют в его штабе. Достаточно просто посмотреть "Фейсбук", где исторические заявления украинского президента вызвали восторг только у порохоботов. Что касается Зе-избирателя, то он, в отличие от самого Зе, не готов жертвовать памятью о своих предках, воевавших в Красной армии, в угоду президенту Польши.

Так что своими "декоммунизационными" речами Зеленский загнал себя в очень неприятную историю как на международном уровне, так и внутри страны. И не факт, что он выберется из нее без потерь.

ЕС реабилитирует Азарова и сына Януковича

Плохие новости для украинской власти вчера шли не только из Москвы, но и из Европы. В ПАСЕ прогнозируемо проходит процесс полной реабилитации российской делегации: украинские инициативы по ограничению полномочий вице-президента от РФ уже отвергнуты, а сегодня Ассамблея еще и примет решение отказать в ограничениях относительно всей делегации.

Но это все было прогнозируемо, так что даже не заслуживает много внимания. Другое дело – новости из Брюсселя, где Евросоюз собрался снять санкции сразу с трех представителей Украины: бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

Безусловно, самое громкое имя в этом списке – Николай Азаров. Хотя, в общем-то, все понимают, что экс-премьер в санкционные списки попал незаслуженно, и рано или поздно его должны были реабилитировать.

А вот снятие санкций с Александра Януковича – это уже крест вообще на всей идее санкций против режима его отца. Ведь именно Янукович-средний стоял за всеми самыми громкими коррупционными схемами 2010-14 годов, и правоохранительная система должна была очень сильно закрывать глаза в последующие шесть лет, чтобы не найти никаких доказательств, которые можно предъявить Брюсселю.

Так что скоро в санкционном списке останется один Виктор Янукович, да и то только для приличия, – ведь не может же Евросоюз признать, что в 2014-м поддержал власть, которая обвинила своих свергнутых политических противников голословно. Ведь от такой реабилитации один шаг к тому, чтобы вообще констатировать, что признание Брюсселем законности победы Майдана было ошибкой.

Спутниковые тарелки "отдали" России

Вчера значительная часть украинских (и не только) телезрителей лишилась практически всего отечественного развлекательного контента: из бесплатного доступа на спутниковых антеннах исчезли сразу 23 телеканала. По договоренности между четырьмя крупнейшими медиахолдингами платными стали "1+1", "Украина", "Интер", Новый, СТБ, ICTV и еще полтора десятка каналов из тех же холдингов.

Сложно сказать, насколько просчитанным является решение для самих медиахолдингов. Можно предположить, что они все же просчитали экономический эффект и решили, что возможные потери от рекламы будут меньше, чем возможные поступления от подписки. Можно даже предположить, что среди владельцев спутниковых антенн найдутся те, кто захочет заплатить хотя бы одному или двум холдингам.

Конечно, даже после ухода четырех медиахолдингов из бесплатного доступа там все еще останутся "UA:Первый", "112" и даже "Прямой". Но вот из развлекательного украинского контента там будет только телеканал "Культура", который даже сложно назвать развлекательным контентом.

Зато в свободном для владельцев спутниковых антенн доступе останутся все ведущие российские каналы. Часть украинских граждан, правда, и покупала "тарелки" для того, чтобы их смотреть, но часть – только потому, что у них нет возможности подключить кабельного оператора. А теперь и у тех, и у других просто не будет выбора, кроме как смотреть сериалы и юмористические шоу на "Первом" или НТВ. И заодно – слушать там же новости.

Можно ли в маршрутках крутить фильмы на русском?

Скандал дня произошел в маршрутке Луцк – Киев. Произошел он еще позавчера, но в скандал превратился позже, когда история разошлась по СМИ. Распространили ее сами инициаторы скандала – две участницы ООС – Ярина Черногуз и Настя Конфедерат, которых возмутило, что в маршрутке пассажирам показывали, по их словам, российский сериал.

Возмущенные участницы ООС потребовали от водителя выключить сериал, но он отказался, и остальные пассажиры водителя поддержали. Тогда они сами вышли из маршрутки на трассе, а водителю пообещали "теплую встречу" в Киеве. Встречи водитель избежал, но все равно в итоге пострадал, так как компания-перевозчик заявил, что увольняет его.

Вся эта история была дополнена снятым участницами ООС видео, которое должно было подтвердить их рассказ. Но вышло не совсем подтверждение. Дело в том, что требовали они выключить не российский сериал, а сериал на русском языке. Причем сопровождали свое требование заявлениями о том, что сами они русского языка не понимают и что на их стороне – закон о госязыке.

Если оставить в стороне "незнание русского" двумя инициаторшами скандала, то остается только само требование и ссылка на закон. Но ссылка на закон неверна, а потому и само требование незаконно. Сериалы на русском языке легально идут на украинских телеканалах. Больше того, там же легально идут российские сериалы, снятые до 2014 года, если они не пропагандируют армию или силовые структуры. Так что незаконно не только требование, но и увольнение водителя.

Кроме того, все это выглядит некрасиво еще и с моральной точки зрения. Известно, что основным языком бойцов в зоне ООС является русский – об этом свидетельствуют многочисленные видео, снятые на линии разграничения. Так что крайне сомнительно, что можно вообще участвовать в ООС без знания русского.