Группа Riffmaster, в которой играл подозреваемый по делу Шеремета Андрей Антоненко, выпустила клип "Смысл". В черно-белом ролике снялись около 40 украинских музыкантов, актеров, журналистов и режиссеров.

Клип был опубликован на YouTube 28 января.

Как сказано в подписи к клипу, он стал своеобразным протестом против угрозы свободе, когда "каждого из нас сегодня могут обвинить в совершении преступления".

Видео: YouTube/ Re:Evolution

Режиссером и оператором видео стала Елена Божко. На экране появляются фронтмен "Тартака" Сашко Положинский, Борис Таршис, Александр "Фоззи" Сидоренко, Олег "Фагот" Михайлюта, Соня Сотник, Сергей Кузин, Анастасия "Стасик" Шевченко, Андрей Яценко (Diezel из Green Grey), Дмитрий Шуров и многие другие.

По мнению причастных к съемкам ролика, доказательства причастности Антоненко к убийству Шеремета "не убедили общественность".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто такой Антоненко.

Также мы писали, что организатором убийства журналиста мог быть один из ключевых людей в полку "Азов" Сергей Коротких.