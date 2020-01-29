Последние политические заявления Украины, которые звучали и в Варшаве от президента Владимира Зеленского, и в Страсбурге от украинской делегации в ПАСЕ, вызваны тем, что у нынешней украинской власти нет единого четкого курса, куда должна двигаться Украина.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев в разговоре со "Страной".

Зеленский, напомним, 27 января в Варшаве заявил, что СССР виновен в Холокосте, поскольку вместе с Гитлером начал вторую мировую войну.

"Посмотрите на делегацию в ПАСЕ. Депутаты-дети, депутаты, далекие от политики, не имеют никакого понимания, как можно использовать возможности европейских институций в интересах украинских граждан. Они бегают по инерции, идут на поводу у скандалистов и провокаторов. И они никак не могут сформировать свою повестку в Совете Европы. Это общая проблема всей нынешней власти - отсутствие понятной линии и идейной рамки, которая должна выполняться на всех уровнях", - говорит Карасев.

Он считает, что "ко всем этим детям и так слишком снисходительное отношение, чтобы воспринимать их серьезно". "И это не значит, что Украина провалит кейс по Донбассу. Вопросы мира на Донбассе будут решать не эти дети. Поэтому я бы не спешил рассматривать последние события и даже высказывания Зеленского как конфронтацию отношений с Россией. Зеленский лично брал на себя обязательства решить вопрос, как прекратить войну. И выводы пока делать рано", - отметил политолог.

Напомним, что нынешняя сессия ПАСЕ стала первой за многие годы, в работе которой одновременно участвовала и украинская и российская делегации. И прошла она не мирно. При обсуждении порядка работы зимней сессии ПАСЕ литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис решил оспорить полномочия российской делегации. Вслед за Зингерисом такое же предложение высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева. Детали этого конфликта "Страна" описала здесь.

Ситуация в ПАСЕ совпала с заявлениями Зеленского в Варшаве, где он фактически обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте. Это наложилось на жесткий историко-политический спор между поляками и Россией (тезис президента прозвучал конкретно в русле польской позиции) и вызвало резко негативную реакцию в Кремле.

Ранее "Страна" разбиралась, развалятся ли отношения Банковой и Кремля после заявлений Зе о Холокосте.