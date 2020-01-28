Журналисты и пользователи социальных сетей распространили якобы рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказаться от фруктов из КНР и посылок из китайских магазинов в связи с коронавирусом.

Представители Министерства здравоохранения Украины опровергли эту информацию.

Опровержение дал 28 января на брифинге в Киеве генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"Главная рекомендация – гигиена рук, избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ и следовать правилу "заболел – сиди дома". Нет рекомендаций не употреблять фрукты, отказаться от получения посылок с AliExpress", - сказал чиновник.

Скипальский добавил, что ВОЗ не рекомендовала и отказываться от путешествий.

Выступление дополнил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин. Он сообщил, что китайский коронавирус не стойкий и не сохраняется во внешней среде более 2-3 дней. Поэтому опасаться его передачи при пересылке товаров из Китая не следует. Что касается пересылки животных из КНР, то на нее по всему миру действует мораторий.

По словам Кузина, согласно рекомендациям ВОЗ, товарооборот с Китаем не прекращен. Однако при этом в международном аэропорту "Борисполь" усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля. В частности, пассажиры воздушной гавани проходят температурный контроль.

Ранее "Страна" приводила подробные рекомендации Минздрава по профилактике вирусной заболеваемости.

Свои советы в связи с ситуацией в Китае также давал украинский МИД.