Группа ученых в Гонконге смогла оперативно разработать вакцину против коронавируса, распространение которого началось по миру и китайского города Ухань. Однако использовать ее можно будет лишь после клинических испытаний.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на азиатские СМИ.

По расчетам исследователей, тестирование вакцины на животных продлится месяцы. А начать испытывать препарат на людях можно будет, по самым оптимистичным оценкам, лишь в следующем году. Только после успешных испытаний вакцину разрешат массово использовать.

Кроме Гонконга, разработку вакцин против коронавируса ведут в центральном Китае и США.

Между тем в Украине уже продают фейковые вакцины против напугавшего мир вируса.

Ранее "Страна" публиковала видео строительства ударными темпами двух больниц в Китае для инфицированных коронавирусом. Их возводят с нуля и хотят сдать в эксплуатацию к началу февраля.