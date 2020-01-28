Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы избран заместитель председателя Госдумы РФ и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой. Голосование по кандидатуре Толстого было закрытым и прошло в два тура.

Как сообщает "Интерфакс", итоги голосования были объявлены в конце пленарного заседания 28 января.

В первом туре россиянин не набрал нужного количества голосов - то есть большинства от списочного состава делегатов. В связи с этим, согласно с регламентом ПАСЕ, был объявлен второй тур голосования, в котором результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев. В итоге Толстой получил требуемое число голосов.

Предложение провести закрытое голосование по Толстому внесла 27 января депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям", в связи с чем необходимо отдельное закрытое голосование. Ее предложение поддержали участники заседания.

При этом остальные 18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием 27 января.

Как писала "Страна", украинская делегация принимает участие в работе зимней сессии ПАСЕ после бойкота из-за возвращения в ассамблею делегации России.

Напомним, Россия была восстановлена в ПАСЕ летом 2019 года после "отлучения" 2014 года, связанного с аннексией Крыма.