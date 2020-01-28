Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп обнародовал новый мирный план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Глава Белого дома назвал предложения администрации США, которые собрали в 80-страничном документе, историческим прорывом, а также заявил, что это, возможно, последний шанс для Палестины. Однако в Палестине к "сделке века" отнеслись прохладно.

Что предлагает новый мирный план Трампа

"Сделку века" разработала нынешняя администрацией США (в частности, над ней работал зять и советник Трампа Джерад Кушнер). За нее взялись три года назад, но по разным причинам оглашение мирного плана все время откладывалось. До его оглашения СМИ писали, что предложения будут абсолютно произраильским, а интересы палестинской стороны учтут минимально.

Однако президент США назвал предложения выгодными для всех сторон и заявил, что Израиль сделал гигантский шаг к миру.

"Мое видение предполагает выгоду для обеих сторон, реалистичное решение на основе создания двух государств, которое устраняет риск со стороны палестинской государственности для безопасности Израиля... Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он хочет поддержать это видение как основу для прямых переговоров с палестинцами. Это исторический прорыв" - сказал Трамп.

Нетаньяху в свою очередь заявил, что Израиль хочет для палестинцев лучшей жизни, и никто не будет изгнан из дома. А также назвал 28 января исторический днем, сравнимым с тем, когда президент Трумэн в 1948 признал Израиль.

По задумке, переговоры о палестинской государственности будут идти четыре года. Израиль и США готовы признать ее при определенных условиях. Описывая выгоды мирного плана, Трамп заявил, что палестинцы смогут удвоить свою территорию, если согласятся на сделку.

В "сделке века" обозначены такие пункты:

1. Создание двух государств для израильтян и палестинцев со столицей Палестины в восточном Иерусалиме. США откроют там свое посольство для палестинцев

2. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля

3. Палестинцы должны прекратить финансовую поддержку семей людей, совершавших нападения на израильтян.

4. В случае согласия с условиями плана, новое палестинское государство получит от США 50 миллиардов долларов инвестиций. В США считают, что это поможет создать 1 млн новых рабочих мест.

5. США выступают за сохранение статуса-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.

6. Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года.

7. США образует совместный комитет с Израилем для реализации "сделки века".

Как отреагировали в Палестине

Накануне обращения Трампа в Палестине прошли массовые протесты, участники которых требовали не вмешиваться в их дела. Некоторые жгли портреты американского президента.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Трамп явно защищает интересы Израиля, а предложенный договор будет препятствовать созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания (правит в палестинском секторе Газа) также выступил против американской "сделки века" и заявил, что считает ее целью ликвидацию палестинского национального проекта. Об этом он заявил в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

После заявлений Трампа палестинское руководство договорилось о встрече в городе Рамалла, чтобы обсудить противодействие "сделке века". Об этом сообщили представители ХАМАС и "Исламский джихад".

Реакция Ирана и России

В Иране заявили, что "Сделка века" приведет к новой интифаде (арабское освободительное движение, направленное на освобождение территории - Ред.). Об этом сказал советник президента Ирана.

В МИД России напомнили, что решение по урегулированию принимает не Вашингтон, а "сделка века" - лишь одна из инициатив.

Из Вашингтона Биньямин Нетаньяху должен вылететь в Москву. В ходе встречи с Владимиром Путиным он собирается обсудить мирный план Трампа и развитие отношений между Израилем и Россией.