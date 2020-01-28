Появились фото виллы бывшей жены Януковича в Крыму с высоты птичьего полета
Сегодня стало известно, что бывшая жена бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмила живет на вилле стоимостью 25 миллионов долларов в Крыму. Вилла попала на фото, выложенных в Google Карты.
На фото, сделанных с дрона в декабре 2019 года, видна и сама вилла с территорией, и бассейн.
Экс-супруга Януковича после начала боевых действий на Донбассе переехала в Крым, где у самого моря, в курортном поселке Отрадное, расположены владения площадью 1,2 гектара.
Фото: google.com
Напомним, что Янукович опровергал развод с женой Людмилой.
Однако у него в России родился сын от другой женщины.
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