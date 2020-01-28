"Нафтогаз" пересмотрел январскую цену на газ для населения. Она стала ниже прошлогодних январских расценок. Понижение цены связано с аномально теплой зимой.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

Цена - 4,65 грн за кубометр - рассчитана по новой методике Кабмина. Она не включает НДС, наценки газосбытов и расходы на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Оптовая январская цена на 25% меньше, чем год назад. Эта цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за кубометр).

Финальная розничная цена - 5,87 грн за кубометр (с НДС, транспортировкой и наценкой газосбытов). Цена не включает плату за распределение, которую облгазы присылают отдельно. В январе 2019 года розничная цена (включая распределение) была 8,55 грн за куб.

Новая, пониженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей - независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше - квартальную или месячную. Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять какие-либо документы.

А вот производителям тепла необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с "Нафтогазом" об уменьшении цены на январь 2020, предупредили в компании.

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения "Газовый запас", могут оплачивать текущие поставки газа по сниженной цене. Неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

"Вместе с правительством мы разработали решение, оптовая цена на январь снижается до 4,65 грн за кубометр газа. Это на 25% ниже, чем в январе прошлого года и на 15% ниже, чем планировалось на январь 2020 в декабре 2019", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

С 1 мая 2020 года в "Нафотогазе" ожидают окончательного открытия газового рынка для населения и рассчитывают на конкуренцию на нем между независимыми поставщиками. Тогда вопрос, с чего складывается цена на газ, станет неактуальным. уверены в компании. потребители просто будут выбирать для себя самое выгодное предложение среди нескольких поставщиков.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине начали повышать тарифы на отопление и сколько теперь насчитают в платежках за январь.

Мы также приводили обещание премьера Гончарука уменьшить на треть платежки за тепло и горячую воду.