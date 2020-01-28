Фотограф Станислав Гуменюк, сотрудничающий с Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником, столкнулся в зарослях с лосями. Животные прогуливались среди редких молодых сосен и берез и попали в кадр.

Снимки лесных великанов опубликованы в Facebook организации.

На фото видно, что лоси почуяли человека и внимательно рассматривают его.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Сотрудники Чернобыльского заповедника и участники научных экспедиций в зону отчуждения ЧАЭС говорят, что из животных им чаще всего на глаза попадаются лоси, серны, а также лошади Пржевальского. Из других крупных животных в Чернобыле обитают олени, волки, рыси, бурые медведи и даже зубры.

Как писала "Страна", в середине осени у лосей и оленей начинается гон и животные могут напасть на человека.

Ранее мы показывали фото лебедей-кликунов из заповедника под Чернобылем.