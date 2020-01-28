В среду, 29 января, на заседании Кабмина будет уволен глава АО Укрзализныци Евгений Кравцов. Исполнять обязанности главы госкомпании назначат члена правления предприятия Марчека Желько.

Об этом 28 января сообщил источник "Страны".

"Кравцов покинет пост председателя правления компании", - сказал источник.

Об уходе Кравцова с занимаемой должности было известно уже давно.

Он сам подал заявление об увольнении еще перед новым годом.

"Я рассчитываю, что в течение двух недель это произойдет. Ведь это процедура, которая требует решения наблюдательного совета. Это занимает определенное время, чтобы они приняли решение. Затем это решение принимает Кабмин", - говорил тогда министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также мы писали о том, что в ГБР открыли уголовное дело на Кравцова.