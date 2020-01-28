На данный момент в Китае находятся около 10 тысяч украинцев. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поддерживает с ними связь. У граждан Украины проблем в Китайской Народной Республике нет.

Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас сегодня там (в Китае – Ред.) находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером.

Секретарь уверяет, что на данный момент у украинцев в Китае нет никаких проблем. Он также отметил, что в случае необходимости, власти эвакуируют часть украинских граждан с территории Китая.

"Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим", - заявил Данилов.

Видео: Украина 24

По последним данным, как минимум 106 человек умерли в результате заражения вирусом, подтверждено 4603 случая заражения в Китае.

Сегодня "Страна" писала о том, что на следующей неделе Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем из-за риска распространения нового вируса пневмонии.

Мы также сообщали, что мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил о намерении уйти с должности в знак признания вины перед жителями города, в котором произошла первая вспышка коронавируса.